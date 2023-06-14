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В Екатеринбурге школьница умерла после пива с антидепрессантами

В Екатеринбурге умерла девочка, которая смешала алкоголь с антидепрессантами
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

В Екатеринбурге умерла 14-летняя девочка, которая смешала алкоголь с антидепрессантами, сообщают источник E1.RU и телеграм-канал SHOT.

Школьница пришла в гости к знакомому, они выпили полтора литра пива (по данным SHOT, это был напиток «Охота крепкое») на двоих. Ночью молодой человек заметил, что она тяжело дышит, и вызвал скорую. Врачи, которые приехали на место, констатировали смерть.

Позже было установлено, что девочка принимала антидепрессант «Анафранил».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

«Анафранил» назначают при различных видах тяжелых депрессий, панических расстройствах и нарушениях сна. Препарат несовместим с алкоголем.

Теги
Екатеринбург алкоголь антидепрессанты
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