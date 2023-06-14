Лукашенко «послал на хрен» Киев после предложения о встрече в Стамбуле

Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Украинская делегация предлагала провести переговоры о мире в Стамбуле, сообщил каналу «Россия 1» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам главы республики, белорусская сторона сначала встречалась с украинской во Львове. «Ведем переговоры, вроде бы нормально, узнали американцы, пошли какие-то трения, они нам предлагают: давай в следующий раз в Стамбуле. Да пошли вы на хрен! Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами», — заявил он.

Лукашенко не уточнил, что обсуждалось на встрече во Львове и когда она прошла. Он отметил, что с инициативой провести переговоры выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры по урегулированию на Украине начались спустя три дня после начала российской военной операции. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле 29 марта. Диалог прекратился после того, как в начале апреля 2022 года украинские власти и западные СМИ распространили фотографии и видео из Бучи, на которых видны тела людей в гражданской одежде. Минобороны России назвало эти материалы провокацией и заявило, что за время, пока город был под контролем российских военных, местные жители не пострадали.

Лукашенко после начала боевых действий неоднократно призывал начать переговоры. В Кремле в ответ говорили, что сейчас из-за позиции Украины «единственным средством достижения целей» является продолжение военной операции.