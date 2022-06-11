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Сын Лукашенко окончил школу и получил наставления от отца

Сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай окончил школу, получил аттестат и золотую медаль. Кадры с его выпускного опубликовал телеканал ОНТ на YouTube.

Лукашенко старший записал обращение к выпускникам в молодежной одежде, в том числе футболке с надписью «сын», на фоне мотоцикла.

Президент назвал обучение в школе тяжелым этапом из-за того, что школьникам «приходилось заниматься всем и сразу, изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу».

При этом он пообещал, что дальше подросткам будет жить легче, если они точно и правильно определят свой путь и будут заниматься конкретными делами. Лукашенко посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.

Лукашенко сообщил о поступлении его внучки в МГУ
Политика
Александр Лукашенко

У Лукашенко есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), работает его помощником по национальной безопасности, Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента семеро внуков, трое из них — дети Дмитрия, а четверо — Виктора.

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В декабре 2021 года белорусский президент сообщил, что его внучка учится в
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Теги
Николай Лукашенко выпускной Александр Лукашенко Белоруссия
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