Сын Лукашенко окончил школу и получил наставления от отца
Сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай окончил школу, получил аттестат и золотую медаль. Кадры с его выпускного опубликовал телеканал ОНТ на YouTube.
Лукашенко старший записал обращение к выпускникам в молодежной одежде, в том числе футболке с надписью «сын», на фоне мотоцикла.
Президент назвал обучение в школе тяжелым этапом из-за того, что школьникам «приходилось заниматься всем и сразу, изучать нелюбимые предметы и делать нелюбимую работу».
При этом он пообещал, что дальше подросткам будет жить легче, если они точно и правильно определят свой путь и будут заниматься конкретными делами. Лукашенко посоветовал выпускникам вовремя идти на работу, создавать семьи и рожать детей.
У Лукашенко есть три сына от первого брака: Виктор (1975 года рождения), работает его помощником по национальной безопасности, Дмитрий (1980 года рождения) и Николай (2004 года рождения). Также у президента семеро внуков, трое из них — дети Дмитрия, а четверо — Виктора.
В декабре 2021 года белорусский президент сообщил, что его внучка учится в
МГУ им. М.В. Ломоносова.