Зурабов вышел из капитала производителя растительного масла

Михаил Зурабов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Экс-министр здравоохранения и бывший посол России на Украине вышел из капитала структур крупного производителя и экспортера растительных масел «ЭксОйл Групп», сообщает «Коммерсантъ».

По данным СПАРК, с 2019 года Зурабов владел по 25% в ООО «Черноземье» и ООО «ТД «Черноземье». В конце марта 2023 года эти доли перешли основному владельцу «ЭксОйл Групп» Карену Ванецяну.

Зурабов занимал пост министра здравоохранения с 2004 по 2007 год. После этого с 2009-го по 2016-й был послом России на Украине.

Консолидация активов «ЭксОйл Групп» Кареном Ванецяном может быть связана с покупкой бизнесменом маслоэкстракционного бизнеса американской Bunge в России, сообщает «Коммерсантъ».

Ванецян сообщал РБК, что сделка по продаже российского бизнеса американской Bunge прошла с дисконтом более 50% к независимой оценке рыночной стоимости компании. Сумму, за которую были приобретен российский бизнес Bunge, Ванецян не называл, но уточнил, что она была меньше порога, установленного подкомиссией правительственной комиссии по иностранным инвестициям для сделок с инвесторами из недружественных стран.

Владелец «ЭксОйл Групп» финансировал сделку из собственных средств, но, когда акции уже были переоформлены и «ими можно было сделать залоги перед банками», он рефинансировал ее за счет банковского кредита.