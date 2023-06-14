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Путин сменил посла России в Азербайджане

Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова вместо Михаила Бочарникова
Михаил Бочарников
Михаил Бочарников (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бочарникова от должности посла в Азербайджане. Указ опубликован на портале правовых актов.

Другим указом на эту должность назначен Михаил Евдокимов.

Бочарников — дипломат, чрезвычайный и полномочный посол. Ему 75 лет. Пост посла в Азербайджане он занимал с 2018 года, до этого в разные годы был послом в Казахстане, Греции, Замбии. В МИДе он работал с 1971 года.

Евдокимов родился в 1959 году, в системе МИДа работает с 1981 года. Ему присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. С 2011 года занимает в министерстве пост директора первого департамента стран СНГ.

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