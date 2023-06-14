Гладков сообщил о 22 прилетевших снарядах в Шебекинском городском округе

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В Шебекинском городском округе в Белгородской области за сутки зафиксировано 22 прилета, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

12 минометных снарядов выпустили по селу Белянка, восемь минометных снарядов — по селу Середа, два — по МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) «Шебекино». В селе Артельное сбили украинский беспилотник.

Другие районы области также подверглись обстрелу. В Грайворонском городском округе по территории рядом с селом Дроновка выпущено три минометных снаряда. Территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета — зафиксирован 21 выстрел. На территории округа удалось сбить два БПЛА. Рядом с селом Дроновка выпустили три минометных снаряда. Поврежден один частный дом — выбиты окна, посечен забор. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сбросили гранату, шесть минометных снарядов также выпустили по территории рядом с КПП.

В Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, а также сбросили с беспилотников три гранаты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд был выпущен по селу Новопетровка.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе. В Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.