NHK: курсант открыл огонь на военном полигоне в Японии, как минимум один человек погиб

Один человек погиб в результате стрельбы на военном полигоне в Японии

По крайней мере один человек погиб в результате стрельбы на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу в центральной части страны, передает NHK.

По данным телеканала, стрельбу из автоматической открыл 18-летний курсант Сил самообороны Японии. Всего было ранено трое его сослуживцев, один из них скончался в больнице. Стрелка задержали, в настоящее время его допрашивает полиция.

Как уточняет Yahoo Japan, пострадавшим военнослужащим было от 20 до 50 лет. От полученных ран скончался самый молодой из них. Инцидент произошел во время стрельб боевыми патронами в тире на полигоне.

В январе прошлого года в городе Днепр в восточной части Украины солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев, несших караул на предприятии «Южмаш». Погибли пять человек: четверо военнослужащих и одна гражданская.



Позже он рассказал, что входил в тревожную группу, которая имела доступ к оружию. По словам Рябчука, он зарядил автомат и открыл огонь по находившимся в караульном помещении людям. После этого он попытался скрыться вне территории предприятия, в заброшенном здании, но его задержали.

На солдата завели уголовное дело о преднамеренном убийстве, суд арестовал его.