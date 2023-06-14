Абрамченко: в России могут разрешить полеты агродронов на высоте до 150 м

Абрамченко допустила разрешение на полеты агродронов на высоте до 150 м

Беспилотные летательные аппараты, которыми пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены во многих регионах страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 м. Об этом заявила в интервью «РИА Новости» в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, разрешение на полеты обсуждается с Минтрансом. «Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение», — считает Абрамченко.

К 5 июня запрет на использование беспилотников ввели 58 регионов. Как правило, в региональных постановлениях отмечено, что запрет не распространяется на беспилотники, используемые органами власти и подведомственными организациями, органами местного самоуправления или по договору с ними.

За нарушение запрета на использование беспилотников грозит административная и уголовная ответственность. Предусмотренные для граждан штрафы — 30-50 тыс. руб. Если воздушное пространство использовалось без разрешения и повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрен тюремный срок до пяти лет. Если это по неосторожности привело к смерти двух и более лиц — срок до семи лет.