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Автора песни American Boy Окорокова госпитализировали после концерта
В Москве после концерта госпитализировали автора песни American Boy Виталия Окорокова
Виталий Окороков
Автора песен «Бухгалтер» и American Boy Виталия Окорокова госпитализировали в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Издание со ссылкой на медиков пишет, что у музыканта выявили воспаление верхних дыхательных путей. Композитору оказали необходимую помощь.
«В целом чувствую себя нормально. Немножко аллергия, переел фруктов», — сообщил РБК сам Окороков.
Пианисту и музыкальному продюсеру Виталию Окорокову 61 год. За свою творческую карьеру он сотрудничал с «Комбинацией», Филиппом Киркоровым, группой «Дюна», Линдой, Татьяной Овсиенко, группой «Лесоповал». В числе написанных им хитов — «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски», песня Алены Апиной «Ксюша».