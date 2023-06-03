Автора песни American Boy Окорокова госпитализировали после концерта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15:43
Фата-моргана над Черным морем с плывущими по небу кораблями. Видео Общество, 15:41
Рафаэль Надаль перенес операцию и выбыл на пять месяцев Спорт, 15:27
МИД Украины фразой «не сработает» оценил мирный план Индонезии Политика, 15:16
Минобороны назвало места наиболее ожесточенных боев в ДНР Политика, 15:01
«Реал» объявил об уходе трехкратного победителя Лиги чемпионов Асенсио Спорт, 14:59
Доля расходов на оборону в США упадет ниже 3% впервые с холодной войны Политика, 14:58
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В волгоградском кафе произошел конфликт со стрельбой Общество, 14:53
Турция по просьбе НАТО перебросит батальон коммандос в Косово Политика, 14:45
Автора песни American Boy Окорокова госпитализировали после концерта Общество, 14:37
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:30
Рыбакина объяснила решение сняться с «Ролан Гаррос» Спорт, 14:16
Кулеба назвал Орбану условие для отказа Украины от контрнаступления Политика, 14:14
За сутки в Белгородской области при обстрелах погибли пять человек Политика, 13:55
Общество ,  
0 

Автора песни American Boy Окорокова госпитализировали после концерта

В Москве после концерта госпитализировали автора песни American Boy Виталия Окорокова
Виталий Окороков
Виталий Окороков (Фото: Виталий Окороков / VK)

Автора песен «Бухгалтер» и American Boy Виталия Окорокова госпитализировали в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Издание со ссылкой на медиков пишет, что у музыканта выявили воспаление верхних дыхательных путей. Композитору оказали необходимую помощь.

«В целом чувствую себя нормально. Немножко аллергия, переел фруктов», — сообщил РБК сам Окороков.

Пианисту и музыкальному продюсеру Виталию Окорокову 61 год. За свою творческую карьеру он сотрудничал с «Комбинацией», Филиппом Киркоровым, группой «Дюна», Линдой, Татьяной Овсиенко, группой «Лесоповал». В числе написанных им хитов — «Бухгалтер» и «Два кусочека колбаски», песня Алены Апиной «Ксюша».

Теги
Москва продюсер пианист госпитализация новости
Материалы по теме
Представитель Михалкова опроверг сообщения о его госпитализации
Общество
Би-би-си узнал о госпитализации отстраненного из-за «Троицы» протоиерея
Общество
Певицу Славу госпитализировали с подозрением на воспаление легких
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter