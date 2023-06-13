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Паводок разрушил мост из Тувы в Хакасию

В Туве из-за паводка разрушился ведущий в Хакасию мост

Паводок разрушил мост из Тувы в Хакасию
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В Туве из-за паводка разрушился мост на дороге из Абаза (Хакасия) в Ак-Довурак (Тува), проезд по ней временно перекрыт, сообщила администрация Ак-Довурака во «ВКонтакте».

«Из-за резкого повышения уровня воды в реке Ак разрушились береговая опора и пролет моста. Сейчас там выставлен пост, проезд закрыт. Ак-довуракцы и жители западных районов могут проехать до Абакана по федеральной трассе Р-257 через Кызыл», — говорится в сообщении.

Глава Тувы Владислав Ховалыг попросил Минтранс создать совместную рабочую группу для оценки ущерба и выработки решений по ремонту и восстановлению дороги.

Это уже не первое разрушение моста в регионе из-за погодных условий. В начале июня из-за поднятия уровня воды в реке Торгалыг были зафиксированы размывы на автодорогах Хандагайты — Мугур-Аксы и Хандагайты — Ак-Чыраа. В частности, был размыт подход к мосту, ведущему к селу Дус-Даг. На размытом участке дороги Хандагайты — Ак-Чыраа закрыли движение транспорта.

12 июня водой, сошедшей с гор, были подтоплены четыре улицы и подъездная дорога села Ишкин Сут-Хольского района. В результате, по словам главы региона, в этом селе пострадали 75 домовладений.

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Теги
Тува Хакасия обрушение моста ремонт дороги паводок
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