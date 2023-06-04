Появились кадры обрушения опоры моста в Воронеже

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Часть опорной стены Каменного моста в Воронеже обрушилась из-за сильного ливня. Мэр Вадим Кстенин рассказал, что объявит режим ЧС районного характера для проведения необходимых мероприятий, опору восстановят.

Каменный мост возвели в 1826 году, он входит в часть дороги, которая связывает центр Воронежа с прибрежным районом. Он включен в список памятников архитектуры Воронежской области и охраняется государством. В последний раз Каменный мост реставрировали в 2011 году.

