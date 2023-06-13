Москва на 40% выполнила годовой план строительства школ и детских садов

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В столице с начала года построено 28 различных объектов для образовательных учреждений, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего же, по его словам, городские власти планируют за 2023 год ввести в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. Таким образом, годовой план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен уже на 40%. Заммэра подчеркнул, что большую часть этих объектов построили частные инвесторы и девелоперы.

«Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес», — уточнил Бочкарев.

Глава Строительного комплекса столицы подчеркнул, что для самих застройщиков возведение качественной инфраструктуры, в том числе образовательной, давно перестало быть обременением, а является конкурентным преимуществом.

Ранее Андрей Бочкарев, подводя итоги строительства недвижимости в Москве с января по май 2023 года, сообщил, что подавляющее большинство объектов — 75% по их числу и 80% по площади — с начала года были введены за счет привлечения частных инвестиций. Причем речь идет не только о жилой и коммерческой недвижимости, но и о социальной инфраструктуре — это образовательные, спортивные и медицинские объекты.

Заммэра уточнил, что за первые пять месяцев 2023 года годовой план по строительству выполнен уже на две трети. В Москве построили и ввели в эксплуатацию почти 5,7 млн кв. м недвижимости разного назначения — всего 232 объекта.