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В Ставропольском крае задержали члена банды Басаева

На Ставрополье силовики задержали члена банды Басаева по делу о нападении на военных

В Ставропольском крае задержали члена банды Басаева
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Житель Ставропольского края Рустам Ярбулдыев был задержан и арестован по подозрению в участии в банде Шамиля Басаева и нападении на Ботлихский район Республики Дагестан в 1999 году. Об этом сообщает СК России в телеграм-канале.

По данным следователей, Ярбулдыев в 1999 году вступил в состав банды под руководством Басаева и Эмира Хаттаба и принял участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

С 7 по 24 августа 1999 года группа боевиков численностью не менее 1 тыс. человек, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, подняла вооруженный мятеж для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности России, отметили в СК.

В результате нападения на военных в Ботлихском районе Дагестана погибли 33 военнослужащих, еще 34 были ранены.

Следователи получили доказательства причастности Ярбулдыева к совершению преступлений и вместе с сотрудниками ФСБ России задержали его. Суд арестовал мужчину.

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Банды Басаева и Хаттаба численностью до 1,5 тыс. человек вошли в Дагестан из Чечни в августе 1999 года. Они заняли ряд сел, но российские войска выбили боевиков с территории республики. В начале сентября боевики вновь вторглись в Дагестан, в зону боевых действий были переброшены дополнительные федеральные силы. Потери российских военных в этот период составили около 300 человек, еще 800 были ранены.

В конце мая силовики задержали в Кабардино-Балкарии еще трех человек, которых считают бывшими членами банды Басаева и подозревают в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

Теги
Шамиль Басаев банда задержание
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