В Курской области посадили украинский беспилотник

В Суджанском районе Курской области посадили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ», — сказал он.

5 июня Старовойт заявил, что на фоне увеличения использования беспилотников со стороны Украины, в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы и закупили «в достаточном количестве» противодроновые ружья.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области среди прочих приграничных регионов регулярно сообщали об атаках с украинской стороны. В регионе действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

4 июня Старовойт рассказывал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России. — РБК). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.