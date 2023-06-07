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В Курской области посадили украинский беспилотник

Губернатор Старовойт: в Курской области средствами РЭБ посадили украинский беспилотник

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

В Суджанском районе Курской области посадили беспилотник ВСУ, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ», — сказал он.

5 июня Старовойт заявил, что на фоне увеличения использования беспилотников со стороны Украины, в Курской области развернули рубежи радиоэлектронной борьбы и закупили «в достаточном количестве» противодроновые ружья.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области среди прочих приграничных регионов регулярно сообщали об атаках с украинской стороны. В регионе действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.

4 июня Старовойт рассказывал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России. — РБК). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

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Курская область Роман Старовойт беспилотники Украина
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