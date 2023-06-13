Вильфанд: в Сибири, на Дальнем Востоке и на юге России ожидаются сильные дожди

Вильфанд срогнозировал сильные дожди в Сибири и на Дальнем Востоке

Сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Краснодарском, Красноярском краях, Крыму, Приморье, Ростовской области, Туве и Хакасии. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В некоторых регионах дожди будут сопровождаться с грозами и градом. В южных регионах России, а также в Сибири вместе с грозой и дождями ожидается сильный ветер до 23-25 м/с.

«В Приморье прошли тропические дожди, и осадки продолжатся, хоть они уже и не будут такими сильными. Но сейчас там и 10 мм осадков крайне негативны», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал на текущей неделе настоящую летнюю погоду в Москве. Воздух прогреется до 23-28 градусов тепла. Вода в московских реках и озерах прогреется до 19-20 градусов тепла.