Мантуров: в 2028-2030 годах в России создадут собственный дальнемагистральный самолет

Первый российский дальнемагистральный самолет будет создан в к 2030 году

Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Как рассказал Мантуров, НИЦ Институт имени Жуковского занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы «Интеграл».

Отвечая на вопрос о сроках разработки нового лайнера, Мантуров заявил: «Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше».

При этом параллельно совместно с КНР ведется разработка в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. «С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения», — уточнил Мантуров.

В декабре прошлого года правительство выделило Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) почти 900 млн руб. на разработку широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В документе сказано, что ОАК должна будет предоставить отчет о проведении расчетно-экспериментальных работ в Минпромторг не позже 31 декабря 2025 года.