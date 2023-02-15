«КАМАЗ» в июне запустит беспилотные грузоперевозки по трассе М11 «Нева»

Участок трассы М11 «Нева» (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Коммерческие перевозки грузов беспилотными автомобилями по трассе М11 «Нева» между Москвой и Петербургом начнутся в июне 2023 года, сообщил РБК заместитель гендиректора «КАМАЗа» Михаил Матасов.

Оператором перевозок будет «дочка» «КАМАЗа» — ООО «Инновационный центр «КАМАЗ». По словам Матасова, поначалу перевозить грузы будут на пяти тягачах, в которых на пассажирском месте будут сидеть операторы.

Отказаться от присутствия человека в кабине планируют к 2025 году, когда должны достроить обход трассы вокруг Твери.

«Если его в этом году достроят и сдадут, то тогда весь [маршрут] Москва—Петербург можно ехать в беспилотном режиме. За это время машина будет обкатываться, набираться цифровая карта, будут учтены другие нюансы», — рассказал Матасов.

На «КАМАЗе» уже собрали два из пяти грузовиков для беспилотной езды. В 2024 году планируется произвести до 50 таких автомобилей, заявил Матасов.

В конце января в «КАМАЗе» сообщали о работе над созданием цифровой карты трассы М11, на которую нанесут знаки, светофоры, погодные станции, мосты, развязки, бордюры, съезды и прочее.

«Все это в совокупности даст автомобилю возможность правильно планировать свои действия на дороге при совершении различных маневров», — отметили в компании.