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Байден временно перестал появляться на публике из-за зубной боли

Байден перенес публичные встречи из-за зубной боли
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Mario Tama / Getty Images)

Президент США перенес запланированные на 12 июня встречи, чтобы пройти вторую за несколько дней операцию по лечению корневых каналов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. В частности, на 13 июня перенесли встречу Байдена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Американский президент не будет находиться под наркозом во время операции, поэтому ему не нужно будет передавать свои обязанности вице-президенту Камале Харрис в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, которая предусматривает временную передачу полномочий.

11 июня Байдену уже провели рентгенологическое обследование и операцию по лечению корневых каналов после жалоб на зубную боль, сообщает Reuters. Личный врач американского лидера Кевин О'Коннор отмечал, что осложнений после процедуры не было.

В 2021 Байден передавал полномочия вице-президенту на время госпитализации. Ему проводили колоноскопию под наркозом. Американский президент передал тогда полномочия Харрис чуть больше чем на час.
 

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Джо Байден США НАТО президент
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Джозеф Байден

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