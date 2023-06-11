Горбатого кита заметили у берегов Финляндии. Видео

Появились кадры с замеченным очевидцами горбатым китом у Аландских островов в Финляндии

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Кита заметили трое друзей, которые ловили рыбу близ Аландских островов в Балтийском море, пишет IltaSanomat. Животное плавало недалеко от лодки около часа. Затем кит поплыл на северо-запад, где его заметила еще одна группа рыбаков близ острова Эккерё.

Издание отмечает, что киты в этом районе – большая редкость, обычно там распространены морские свиньи и тюлени.