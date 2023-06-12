В пещере в Башкирии спасли упавшую с шестиметровой высоты девушку

Фото: МЧС России

Сотрудникам МЧС удалось спасти девушку в Киндерлинской пещере Башкирии, упавшую с шестиметровой высоты.

«В ходе спасательной операции, которая длилась порядка семи часов, спасатели добрались до пострадавшей, оказали первую помощь, закрепили ее на специальные жесткие носилки для узких пространств, осуществили четыре вертикальных подъема и три спуска различной высоты и расширили узость на пути транспортировки, чтобы беспрепятственно протащить пострадавшую девушку», — говорится в сообщении главного управления ведомства по Башкирии.

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Девушка 2000 года рождения находилась внутри пещеры в 2,5 км от входа (протяженность пещеры — около 15 км, глубина — 128 м). Она была в составе группы из нескольких человек, которые вошли в пещеру без специального оборудования. В процессе экспедиции девушка сорвалась с шестиметровой высоты. Она была доставлена в больницу Стерлитамака, состояние оценивается как средней степени тяжести, девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей таза.

Киндерлинская пещера (пещера 30-летия Победы) — самая протяженная пещера Урала. Она расположена у правого берега реки Киндерля.

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