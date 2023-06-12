Минтранс США предупредил о серьезных последствиях обрушения эстакады I-95

Минтранс США: обрушение эстакады I-95 в Филадельфии будет иметь значительные последствия

Обрушение эстакады на участке федеральной трассы США I-95 будет иметь серьезные последствия, заявил министр транспорта Пит Буттеджадж.

Часть эстакады находится в районе Филадельфии, штат Пенсильвания.

По словам министра, I-95 — «главная артерия для людей и провоза товаров, и ее закрытие будет иметь серьезные последствия для города и региона, пока не будут завершены реконструкция и восстановление». Буттеджадж сообщил, что находится на связи с губернатором Пенсильвании Джошуа Шапиро и мэром Филадельфии Джимом Кенни.

«В ближайшие дни и недели внимательно следите за местными предупреждениями о дорожном движении, поскольку мы ожидаем значительных затруднений на региональный трафик», — написал министр в своем Twitter.

Утром 11 июня в Филадельфии обрушилась наземная часть автомагистрали I-95 после того, как на дороге загорелась автоцистерна, возможно, с несколькими сотнями галлонов бензина, сообщает Associated Press. На то, чтобы справиться с пожаром, ушло около часа. После этого северные полосы магистрали были разрушены, а южные оказались недоступны для движения из-за пожара, заявил начальник пожарной охраны Филадельфии Дерек Боумер.