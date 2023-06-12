Шольц сообщил о планах Германии принять стратегию нацбезопасности

Правительство Германии планирует принять новую стратегию национальной безопасности 14 июня. Об этом заявил канцлер страны Олаф Шольц на Восточногерманском экономическом форуме, передает Bloomberg.

Стратегия, по словам канцлера, будет нацелена на повышение экономической устойчивости страны. Также она будет направлена на сокращение зависимости Германии от других стран в области поставок сырья, энергетики и критически важных технологий.

15 июня, на следующий день после того, как правительство представит законопроект, он поступит на рассмотрение в бундестаг, передает RND.

Стратегия национальной безопасности, если она будет принята, станет первой в истории Германии, отмечает Sudwest Presse. Правительство, по данным газеты и телеканала, собиралось принять ее еще в прошлом году, однако рассмотрение было отложено из-за споров внутри правящей коалиции. Sueddeutsche Zeitung пишет, что конфликт возник, в частности, между Социал-демократической партией Германии (СДПГ), которую представляет Шольц, и главой МИД Анналеной Бербок («Зеленые»). В частности, Бербок добивалась, чтобы Германия «осудила» политику Китая в этом документе, Шольц же требовал менее критических формулировок по геостратегическим причинам, пишет издание.