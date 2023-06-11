Шольц заявил, что экономика Восточной Германии находится на подъеме
Экономика Восточной Германии находится на подъеме, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед началом Восточногерманского экономического форума. Его слова передает телеканал NTV.
«Вряд ли существует какая-либо технология будущего, какая-либо растущая отрасль, которая уже не обустроилась бы здесь, в Восточной Германии, или в настоящее время ищет здесь новый дом», — сказал Шольц. Он добавил, что регион может «стать двигателем перемен».
Как отмечает NTV, экономика земель Бранденбурга, Саксонии и Саксонии-Анхальт в Восточной Германии росла быстрее, чем по стране в целом. Тем не менее, с точки зрения валового внутреннего продукта на душу населения пять восточногерманских земель по-прежнему отстают от других регионов, отмечает телеканал.
11-13 июня в Бад-Зарове проходит Восточногерманский экономический форум. Ожидается, что его посетят около 400 гостей из бизнеса, политики и науки. По словам организаторов, конференция посвящена, среди прочего, условиям для промышленных компаний, нехватке квалифицированных рабочих и глобальной конкуренции.