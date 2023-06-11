Шольц заявил, что экономика Восточной Германии находится на подъеме

Олаф Шольц (Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press)

Экономика Восточной Германии находится на подъеме, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед началом Восточногерманского экономического форума. Его слова передает телеканал NTV.

«Вряд ли существует какая-либо технология будущего, какая-либо растущая отрасль, которая уже не обустроилась бы здесь, в Восточной Германии, или в настоящее время ищет здесь новый дом», — сказал Шольц. Он добавил, что регион может «стать двигателем перемен».

Как отмечает NTV, экономика земель Бранденбурга, Саксонии и Саксонии-Анхальт в Восточной Германии росла быстрее, чем по стране в целом. Тем не менее, с точки зрения валового внутреннего продукта на душу населения пять восточногерманских земель по-прежнему отстают от других регионов, отмечает телеканал.

11-13 июня в Бад-Зарове проходит Восточногерманский экономический форум. Ожидается, что его посетят около 400 гостей из бизнеса, политики и науки. По словам организаторов, конференция посвящена, среди прочего, условиям для промышленных компаний, нехватке квалифицированных рабочих и глобальной конкуренции.