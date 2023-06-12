Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Ким Чен Ын в телеграмме ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед

Народ Северной Кореи выражает полную поддержку России, а также желает стране процветания и побед. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме российскому президенту Владимиру Путину по случаю Дня России, ее опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что сегодня борьба российского народа против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу», — сказано в документе.

Северокорейский народ выражает полную поддержку и солидарность российским гражданам, которые «стремятся к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России», добавил лидер КНДР.

Он заверил, что дружба между российским и северокорейским народами стала «ценным стратегическим имуществом» для обеих стран. Ким Чен Ын выразил готовность укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между двумя государствами.

День России — государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. Он является выходным днем.

История праздника началась 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов над законодательными актами СССР. Декларация принималась на фоне «парада суверенитетов» в бывших советских республиках. В этот же день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.

Указом от 2 июня 1994 года он утвердил 12 июня государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Ельцин предложил переименовать его в День России, в 2002 году это официально прописали в Трудовом кодексе.

Ранее с наступлением праздника россиян поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Обращение они записали с Международной космической станции (МКС).