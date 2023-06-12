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Космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днем России, который отмечается 12 июня. Видеообращение космонавтов с Международной космической станции (МКС) опубликовала пресс-служба «Роскосмоса» в телеграм-канале.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем России — одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», — сказал Прокопьев.

Петелин, свою очередь, заявил, что Россия для космонавтов — это не просто место, где они родились и живут. «Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями», — продолжил он. Эта «невидимая, но прочная нить», по словам космонавта, соединяет все поколения россиян.

Федяев, взяв слово, добавил, что на долю России «выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний». Однако многонациональный народ страны всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности, считает он.

В заключение космонавты хором поздравили россиян с наступившим праздником.

День России отмечают ежегодно 12 июня, он является выходным днем. История праздника началась 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документом было провозглашено главенство Конституции страны и ее законов над законодательными актами СССР. Декларация принималась на фоне «парада суверенитетов» в бывших советских республиках. В этот же день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.

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Указом от 2 июня 1994 года он утвердил 12 июня государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. В 1998 году Ельцин предложил переименовать его в День России, в 2002 году это официально прописали в Трудовом кодексе.

Теги
космонавты МКС поздравление День России
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