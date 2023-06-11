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В Петербурге женщину арестовали за распыление перцовки в Мариинке

Женщине в Петербурге дали 7 суток ареста за распыление перцовки в Мариинском театре
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга (Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил жительнице Москвы Елене Богданчиковой 7 суток административного ареста за распыление перцового баллончика в Мариинском театре во время постановки балета «Лебединое озеро», сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ее привлекли к ответственности по ч.1 ст. 20.1 (мелкое хулиганство) КоАП.

В сообщении суда говорится, что женщина «выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра», а также «распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками». Она не реагировала на замечания, чем «демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан».

Защитник Богданчиковой сообщил, что она совершила правонарушение «в состоянии сильного душевного волнения», вызванного из-за возникшего конфликта с другими зрителями из-за «использования Богданчиковой и ее дочерью мобильного телефона во время просмотра спектакля».

На судебном заседании допросили дочь Богданчиковой в качестве свидетеля. Она сказала, что они вместе с матерью смотрели балет через мобильные телефоны для увеличения изображения, потому что сидели далеко от сцены. После того как они начали снимать, к матери и дочери подошла сотрудница театра и попросила не снимать видео. Потом, по словам дочери, сидящий рядом мужчина, ударил Богданчикову в плечо, а находящаяся сзади женщина выхватила у нее телефон из рук. Затем Богданчикова «распылила баллончик в целях самообороны», сообщила ее дочь.

Это произошло 10 июня. Как сообщали «РИА Новости» и «Фонтанка», троим понадобилась медицинская помощь. К театру приехали скорая помощь и полиция. Госпитализация никому не потребовалась. Балет продолжился после технического перерыва и усиленной вентиляции помещения.

Теги
Мариинский театр Санкт-Петербург суд арест
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