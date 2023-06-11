Путин словами «фух — и противник улетел» оценил комнату для дзюдо в Сочи
Президенту Владимиру Путину в ходе поездки в Сочи показали специальную комнату для дзюдоистов, в которой будут имитироваться необходимые климатические условия, в академии единоборств. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».
Комнату для дзюдоистов показал президенту глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он сказал, что скорость ветра в комнате может достигать 40 м/c. «Будет помогать при амплитудных бросках: фух — и противник улетел», — пошутил в ответ Путин.
Путин посетил академию единоборств в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 9 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что она создавалась по поручению Путина и представляет собой универсальный спортивно-тренировочный центр для самбистов, дзюдоистов и других борцов.
Академию построили в рамках социальной программы «Газпром» — детям», сообщал Миллер. «Академия единоборств построена за 2,5 года и является самым крупным проектом программы — общая площадь 63,5 тыс. квадратных километров», — говорил глава «Газпрома» (цитата по ТАСС). На базе учреждения также проводятся учебно-тренировочные сборы национальной команды России по дзюдо, отмечает агентство.