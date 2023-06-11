Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
По всей Украине объявили воздушную тревогу Политика, 17:12
Звезда Голливуда снова разбил Porsсhe на «24 часа Ле-Мана». Видео Спорт, 17:11
Турция поднимет плату за проход через Босфор и Дарданеллы Экономика, 17:06
На востоке Крыма остановили поезда из-за повреждения путей Общество, 16:55
Мантуров заявил о почти стопроцентном выполнении гособоронзаказа Политика, 16:40
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:36
Токаев объявил 12 июня днем траура по погибшим в лесном пожаре Общество, 16:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Нападение на корабль «Приазовье» в Черном море. Видео Политика, 16:22
Путин словами «фух — и противник улетел» оценил комнату для дзюдо в Сочи Политика, 16:00
ЦСКА и «Краснодар» назвали составы на суперфинал Кубка России Спорт, 15:57
На Украине сообщили о резком снижении солености Черного моря Общество, 15:47
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 15:41
Роман Ротенберг заявил об использовании философии Гвардиолы в СКА Спорт, 15:40
Экс-президенту Киргизии заочно дали 10 лет Политика, 15:29
Политика ,  
0 

Путин словами «фух — и противник улетел» оценил комнату для дзюдо в Сочи

Путин: противников будет сдувать в специальной комнате в академии единоборств в Сочи
Председатель правления,&nbsp;заместитель председателя совета директоров &laquo;Газпром&raquo; Алексей Миллер, Владимир Путин,&nbsp;олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик
Председатель правления, заместитель председателя совета директоров «Газпром» Алексей Миллер, Владимир Путин, олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев и президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президенту Владимиру Путину в ходе поездки в Сочи показали специальную комнату для дзюдоистов, в которой будут имитироваться необходимые климатические условия, в академии единоборств. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Комнату для дзюдоистов показал президенту глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он сказал, что скорость ветра в комнате может достигать 40 м/c. «Будет помогать при амплитудных бросках: фух — и противник улетел», — пошутил в ответ Путин.

Путин посетил академию единоборств в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи 9 июня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что она создавалась по поручению Путина и представляет собой универсальный спортивно-тренировочный центр для самбистов, дзюдоистов и других борцов.

Академию построили в рамках социальной программы «Газпром» — детям», сообщал Миллер. «Академия единоборств построена за 2,5 года и является самым крупным проектом программы — общая площадь 63,5 тыс. квадратных километров», — говорил глава «Газпрома» (цитата по ТАСС). На базе учреждения также проводятся учебно-тренировочные сборы национальной команды России по дзюдо, отмечает агентство.

Теги
Персоны
Владимир Путин Газпром дзюдо Сочи
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин и Лукашенко начали неформальную встречу в Сочи
Политика
Путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Белоруссии
Политика
Песков заявил, что в графике Путина нет звонка Шольца
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter