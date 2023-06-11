Двое россиян погибли в ДТП в Таиланде

Фото: Rachen Sageamsak / XinHua / Global Look Press

Двое россиян погибли в результате ДТП в таиландском курортном городе Паттайя, сообщила газета Bangkok Post.

Водитель автомобиля Toyota Altis врезался в пальму на дороге Сукхумвит в районе Банг-Ламунг. Автомобиль был сильно поврежден, его части разбросало по обе стороны дороги.

Спасатели вытащили из машины мужчину и женщину. Они были живы, но впоследствии умерли от полученных травм. Погибшие были позднее идентифицированы как 18-летняя Валерия — она была за рулем — и 23-летний Глеб.

Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину ДТП.

В начале мая на таиландском острове Пхукет гражданин России разбился насмерть на мотоцикле в районе деревни Хата в Тамбон-Кароне. По предварительным данным, он не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в препятствие. Россиянин погиб на месте.