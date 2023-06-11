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Лидер ХДС словами Меркель объяснил появление «Альтернативы для Германии»

Фридрих Мерц: ХДС ответственен за появление ультраправой «Альтернативы для Германии»

Партия "Христианско-демократический союз" несет ответственность за появление ультраправой «Альтернативы для Германии», заявил лидер ХДС Фридрих Мерц. Такое мнение он высказал на протестантском церковном съезде в Нюрнберге, передает RND.

«В демократии ничто и никто не безальтернативны», — сказал Мерц, использовав термин alternativlos (значит «нет альтернативы»), который придумала бывший канцлер Германии и председатель ХДС в 2000-2018 годах Ангела Меркель.

По мнению Мерца, название АдГ «было непосредственной реакцией на это слово». «Именно поэтому мы несем высокую степень ответственности за то, что нечто подобное появилось», — считает он.

Мерц категорически исключил сотрудничество ХДС с АдГ. «Работа с такими людьми для меня совершенно невообразима. О работе с такими людьми не может быть и речи», — подчеркнул он.

В начале июня несколько опросов общественного мнения показали рост популярности АдГ. Сопредседатель партии Алиса Вайдель считает, что успех организации, с одной стороны, связан с «опустошительной политикой» правящей коалиции, а с другой — с последовательной работой АдГ, в результате которой все больше граждан видят в поддержке партии решение проблем. По словам Вайдель, это в первую очередь касается энергетической, социальной и миграционной политики.

С этим согласен глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниель Гюнтер (ХДС). «Как союзу нам не удается в достаточной мере быть замеченными с убедительными предложениями и получить разочарованные голоса. До сих пор нам не удалось показать людям наши альтернативы, например, когда дело доходит до отопления. Мы должны более четко объяснить, куда мы хотим двигаться», — сказал он.

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