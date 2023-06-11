Ирак договорился с США о выплате Ирану $2,76 млрд долга за газ

Власти Ирана получили доступ к активам на сумму около $2,7 млрд, которые ранее были заблокированы в Ираке. Как отмечает Reuters, операция была одобрена США, деньги пойдут в уплату долга Ирака за газ и электроэнергию.

Из-за американских санкций в Ираке остаются заблокированы значительные активы Тегерана. Договоренность о разблокировке средств была достигнута во время встречи министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна и госсекретаря США Энтони Блинкена 8 июня, рассказал источник агентства.

Позже глава совместной ирано-иракской торговой палаты Яхья аль-Исхак подтвердил получение $2,7 млрд. «Часть заблокированных активов Ирана в Ираке была выделена на нужды паломников, а часть денег уплачена за поставку основных товаров», — отметил аль-Исхак.

Европейский союз вместе с США ввел санкции против Ирана в 2010 году в связи с противоречиями из-за иранской ядерной программы, а именно подозрений в разработке Ираном ядерного оружия. Новые меры затронули внешнюю торговлю, финансовую сферу, энергетический и технологический секторы.

В 2015 году Иран, США, Россия, Великобритания, Франция и Китай подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Сделка подразумевала, что с Тегерана снимут санкции, если он сократит объемы обогащенного урана, а также откажется от производства оружейного плутония. Соглашение предусматривало в том числе отмену оружейного эмбарго против Ирана в течение пяти лет, однако в мае 2018 года США вышли из договора и возобновили санкции против этой страны.