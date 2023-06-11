Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис Общество, 03:35
Ирак договорился с США о выплате Ирану $2,76 млрд долга за газ Политика, 03:31
«Роскосмос» рассказал, каким будет экипаж орбитальной станции России Технологии и медиа, 03:29
Президент Алжира посетит ПМЭФ и подпишет документ о партнерстве Политика, 02:55
«Известия» узнали об инициативе обеспечить охраной школы в малых городах Общество, 02:42
Глава Сьерра-Леоне заявил о надежде положить конец конфликту на Украине Политика, 02:29
Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок Общество, 02:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС Политика, 01:52
Как «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Видео Спорт, 01:41
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе Политика, 01:25
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Общество ,  
0 

Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок

Сеть ресторанов в Японии подала иск на «суши-террориста» за облизывание чужих тарелок

Сеть японских ресторанов суши Sushiro подала в суд на подростка, снимавшего видео, на которых он облизывал чужие тарелки и бутылки с соусами. Об этом сообщает NHK.

На видео молодой человек облизывает горлышко общей бутылки соевого соуса, затем кладет палец в рот и прикасается им к чужим тарелкам, которые едут на конвейере к другим посетителям.

Компания заявила, что этот ролик привел к резкому падению числа клиентов по всей стране и падению акций материнской компании ресторана Food & Live Companies, в результате чего организация понесла убытки в размере около $115 млн. Sushiro потребовала от подростка возмещения ущерба в размере около $480 тыс.

Адвокат подростка направил в суд письменный запрос с просьбой отклонить иск, поскольку его подзащитный признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Также он утверждает, что снижение числа посетителей может быть связано с жесткой конкуренцией в ресторанной индустрии и в наличии конвейера, по которому блюда доезжают до других клиентов.

NHK сообщает, что ранее в этом году уже появлялись видеоролики с так называемым «суши-терроризмом», и это явление рассматривается как социальная проблема в Японии. После этого, уточняет телеканал, ресторанному бизнесу стало тяжело восстанавливать доверие клиентов, подорванное подобными видео. В частности, некоторые рестораны изменили свою бизнес-модель, в связи с чем повара лично готовят каждое блюдо на заказ вместо того, чтобы размещать суши на конвейерной ленте.

Теги
суши Япония гигиена
Материалы по теме
Завод японской Komatsu в Ярославле сократит 300 работников
Бизнес
Новый владелец «Кулинарной лавки братьев Караваевых» сохранит бренд
Бизнес
Шеф-повар из Вильнюса попал под санкции из-за тезки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter