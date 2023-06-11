Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок

Сеть японских ресторанов суши Sushiro подала в суд на подростка, снимавшего видео, на которых он облизывал чужие тарелки и бутылки с соусами. Об этом сообщает NHK.

На видео молодой человек облизывает горлышко общей бутылки соевого соуса, затем кладет палец в рот и прикасается им к чужим тарелкам, которые едут на конвейере к другим посетителям.

Компания заявила, что этот ролик привел к резкому падению числа клиентов по всей стране и падению акций материнской компании ресторана Food & Live Companies, в результате чего организация понесла убытки в размере около $115 млн. Sushiro потребовала от подростка возмещения ущерба в размере около $480 тыс.

Адвокат подростка направил в суд письменный запрос с просьбой отклонить иск, поскольку его подзащитный признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном. Также он утверждает, что снижение числа посетителей может быть связано с жесткой конкуренцией в ресторанной индустрии и в наличии конвейера, по которому блюда доезжают до других клиентов.

NHK сообщает, что ранее в этом году уже появлялись видеоролики с так называемым «суши-терроризмом», и это явление рассматривается как социальная проблема в Японии. После этого, уточняет телеканал, ресторанному бизнесу стало тяжело восстанавливать доверие клиентов, подорванное подобными видео. В частности, некоторые рестораны изменили свою бизнес-модель, в связи с чем повара лично готовят каждое блюдо на заказ вместо того, чтобы размещать суши на конвейерной ленте.