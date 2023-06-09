Пожар на складе с топливом в Уфе локализовали на площади 500 кв. м

В Уфе локализовали пожар на складе с топливом

Пожарные локализовали возгорание на складе с топливом близ железнодорожного вокзала в Уфе, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

Пожар локализовали на площади 500 кв. м около 20:48 мск. Угрозы распространения огня на цистерны нет.

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О пожаре в районе железнодорожного вокзала в Уфе стало известно около 21:05 по местному времени (19:05 мск). В МЧС сообщили, что загорелись горюче-смазочные материалы на склад, огонь охватил около 60 куб. м горючих веществ.

Пожару присвоили повышенный третий ранг, к его тушению привлекли пожарный поезд и пожарный катер. Первый замначальника ГУ МЧС по республике Эдуард Идрисов говорил, что на складе находится 12 цистерн и горит только одна из них. Причины возгорания пока неизвестны.

«РБК Уфа» писал, что пожар произошел на подъездных путях предприятия и не имеет отношения к РЖД. В пресс-службе перевозчика РБК пояснили, что пожар произошел на примыкающих к станции подъездных путях, которые принадлежат предприятию ООО «Уфа-Хим».Там уточнили, что это не пути общего пользования.

Инцидент не повлиял на движение пассажирских и пригородных поездов на полигоне Куйбышевской железной дороги, сообщили в компании. По словам начальника железнодорожного вокзала Олега Мигунова, его здание ущерба при пожаре не получило.

В пресс-службе башкирского минздрава сказали, что во время пожара пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии.