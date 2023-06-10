В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов

Суд на 90 дней закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов в Екатеринбурге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд в Екатеринбурге на 90 дней закрыл доставку сети суши-кафе «Ёбидоёби» после отравления 32 клиентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверил пункт доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова и выявил «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства». В пробах пищевой продукции нашли сальмонеллу.

Владельцу пункта доставки выдали предписания. Работу точки общепита запретили еще до решения суда о приостановке доставки.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» в течение трех месяцев сменить название. «Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно <...> может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», — решил суд.

Там отметили, что доказательства того, что название «Ёбидоёби» должно восприниматься потребителями как выражение «День недели — суббота» в переводе с японского, суду не были предоставлены.