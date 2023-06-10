Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов Бизнес, 10:37
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:30
На ракетном заводе в Анкаре прогремел взрыв Политика, 10:18
В Германии популярность крайне правых побила рекорд Политика, 10:00
Стоит ли сейчас покупать замещающие облигации: обзор рынка и прогноз Инвестиции, 10:00
Володин обвинил страны Евросоюза в двойных стандартах Политика, 09:57
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Херсонские власти оценили сроки возвращения Днепра в привычное русло Политика, 09:49
На Украине допустили получение в июле алгоритма вступления в НАТО Политика, 09:42
Пензенская и Липецкая области приняли более 700 жителей Шебекино Общество, 09:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:14
Глава «Клаустрофобии» — РБК: «Российская аудитория устала от ужасов» Технологии и медиа, 09:00
Почему растет доллар: эксперты объяснили рост выше ₽83 и дали прогноз Инвестиции, 09:00
Бизнес ,  
0 

В Екатеринбурге суд закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов

Суд на 90 дней закрыл доставку «Ёбидоёби» из-за отравления клиентов в Екатеринбурге
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Суд в Екатеринбурге на 90 дней закрыл доставку сети суши-кафе «Ёбидоёби» после отравления 32 клиентов, сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области в своем телеграм-канале.

Южный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверил пункт доставки «Ёбидоёби» на улице Щербакова и выявил «многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства». В пробах пищевой продукции нашли сальмонеллу.

Владельцу пункта доставки выдали предписания. Работу точки общепита запретили еще до решения суда о приостановке доставки.

В апреле Арбитражный суд Красноярского края обязал «Ёбидоёби» в течение трех месяцев сменить название. «Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно <...> может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», — решил суд.

Там отметили, что доказательства того, что название «Ёбидоёби» должно восприниматься потребителями как выражение «День недели — суббота» в переводе с японского, суду не были предоставлены.

Теги
Екатеринбург доставка суши отравление
Материалы по теме
Волгоградская ФАС признала рекламу сети суши «ЁбиДоЁби» ненадлежащей
Общество
Суши-бар «Ёбидоёби» извинился за публикацию фото с чернокожим мужчиной
Политика
Число жертв «Мистера Сидра» в Самарской области достигло 10
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter