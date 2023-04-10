Суд обязал сеть японских ресторанов «Ёбидоёби» сменить название

Название сети «Ёбидоёби» «противоречит принципам гуманности и морали» и должно быть изменено в течение трех месяцев, постановил арбитражный суд Красноярского края

Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть суши-кафе «Ёбидоёби» сменить название.

«Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно <...> может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка», — говорится на сайте суда.

Там отметили, что доказательства того, что название «Ёбидоёби» должно восприниматься потребителями как выражение «День недели — суббота» в переводе с японского, суду не были предоставлены.

Сети дали три месяца, чтобы сменить свое фирменное наименование.

РБК обратился за комментарием в ООО «Ёбидоёби».

В октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу «Ёбидоёби» в Волгограде. В рекламе было изображение одного из суши-сетов и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоЁби Sushi & Rolls», а также изображение товарного знака «Ё».

На вывеску пожаловались местные жители, их не устраивало, что реклама находилась вблизи учебных заведений и остановки общественного транспорта.

Первоначально дело было возбуждено против предпринимателя, открывшего заведение. Однако он сообщил, что работает по франшизе и все рекламные материалы ему предоставлены красноярским ООО «Ёбидоёби».

По делу привлекли само предприятие в качестве ответчика. На заседании бизнесмен указал, что коммерческое наименование «Ёбидоёби» передает русскими буквами японский текст «День недели — суббота».

УФАС изучило историю регистрации товарного знака и выяснило, что еще в 2019 году Роспатент отказал в регистрации слова «ЁбиДоЁби» в качестве товарного знака в связи с противоречием общественным интересам. Позднее суд по интеллектуальным правам подтвердил законность отказа.

Основатели сети попытались зарегистрировать товарный знак за пределами России — в США, в чем им, по данным ФАС, тоже было отказано.