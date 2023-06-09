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На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

Власти Филиппин начали эвакуировать жителей из-за извержения вулкана Майон

На Филиппинах началось извержение вулкана Майон
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Извержение вулкана Майон началось на юго-востоке крупнейшего острова Филиппин — Лусон, сообщил CNN Phillipines директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) Тересито Баколкол.

Утром 9 июня институт предупреждал об опасности извержения вулкана «в течение нескольких недель или даже дней». Позднее Баколкол заявил телеканалу, что оно уже началось. Извержению вулкана присвоили третий уровень опасности.

Губернатор провинции Албай, где находится вулкан, Эдсел Лэгман в разговоре с CNN Philippines сообщил, что начался пеплопад, в связи с чем проводится эвакуация местных жителей. Институт вулканологии также рекомендовал вывезти людей, проживающих в радиусе 6 км от опасной зоны.

Власти Албая заявляли, что планируют эвакуировать около 10 тыс. человек. По словам губернатора провинции, в безопасные места перевезены 3 тыс. Однако если власти примут решение об эвакуации граждан из семикилометровой зоны, то будут перевезены 16 тыс. человек.

В середине апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч, он выбрасывал пепел на высоту до 20 км. Облако дыма и пепла протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана. Это привело к пеплопадам в близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района. В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег выпал вулканический пепел, небо над поселком почернело. Этот пеплопад стал сильнейшим за 60 лет: последний раз такое количество пепла фиксировалось там в 1964 году. Впоследствии из-за извержения у Шивелуча разрушился купол.

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вулкан Филиппины извержение вулкана эвакуация
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