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Один из крупнейших вулканов Коста-Рики выбросил пепел на высоту 2,5 км

На одном из крупнейших вулканов Коста-Рики за месяц произошло 42 извержения

Один из крупнейших вулканов Коста-Рики выбросил пепел на высоту 2,5 км
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На одном из крупнейших вулканов Коста-Рики Ринкон-де-ла-Вьеха в этом месяце произошло уже 42 извержения, за последнюю неделю их было 14, в связи с чем Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны объявила «зеленое» предупреждение, передает La Nación.

25 мая выброс пепла и газов составил 3 км, а вечером 26 мая — 2,5 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Высота вулкана составляет 1916 метров над уровнем моря. Действующий кратер находится на высоте 1700 м над уровнем моря.

Теги
извержение вулкана Коста-Рика

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