Один из крупнейших вулканов Коста-Рики выбросил пепел на высоту 2,5 км
На одном из крупнейших вулканов Коста-Рики Ринкон-де-ла-Вьеха в этом месяце произошло уже 42 извержения, за последнюю неделю их было 14, в связи с чем Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны объявила «зеленое» предупреждение, передает La Nación.
25 мая выброс пепла и газов составил 3 км, а вечером 26 мая — 2,5 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Высота вулкана составляет 1916 метров над уровнем моря. Действующий кратер находится на высоте 1700 м над уровнем моря.