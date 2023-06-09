В «Ростехе» заявили о конце забастовки шахтеров Мариинского прииска
Шахтеры свердловского предприятия АО «Мариинский прииск» прекратили забастовку и приступили к работе, сообщил РБК заместитель генерального директора ООО «РТ-Капитал» (входит в «Ростех») Игорь Юдин.
«Все сотрудники Мариинского прииска прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия», — сказал он.
Он отметил, что «объективных причин для недовольства нет», а «предприятие работает и не планирует закрываться».
«Зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия — это провокация», — добавил Юдин.
8 июня шахтеры, работающие на Мариинском прииске в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Поводом стали слухи о закрытии предприятия.
Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.
В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области заявили порталу, что всех сотрудников предприятия обеспечат новой работой, если в компании действительно начнутся сокращения.
Позднее Ura.ru сообщил со ссылкой на «РТ-Капитал», что 20 шахтеров отказались от участия в забастовке и поднялись на поверхность. Еще 83 человека по состоянию на 8 июня оставались в шахте, говорили в компании.
АО «Мариинский прииск» — крупнейшее известное месторождение изумрудов в Европе и единственное в России, говорится на сайте «Ростеха». Предприятие учредили в 2018 году, его создали вместо обособленного предприятия «Малышева» в результате реорганизации. Запасы изумрудов на месторождении, по данным «Ростеха», могут превышать 60 т, бериллиевой руды — 11,5 т.
На сайте госкорпорации сказано, что финансовое положение предприятия ухудшилось из-за «беспрецедентного падения спроса на продукцию предприятия» на фоне пандемии коронавируса.
В 2020 году АО «Мариинский прииск» передали в доверительное управление «РТ-Капитал» «для реализации новой стратегии развития» предприятия. Она предполагает реконструкцию подземного рудника, повышение уровня добычи и рост экономической эффективности предприятия до 2025 года, говорится на сайте.