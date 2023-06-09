В «Ростехе» заявили о конце забастовки шахтеров Мариинского прииска

Памятник «Шахтёрская слава» у административного здания изумрудоизвлекательной фабрики Мариинского прииска (входит в ГК «Ростех») в посёлке Малышева, Свердловская область (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Шахтеры свердловского предприятия АО «Мариинский прииск» прекратили забастовку и приступили к работе, сообщил РБК заместитель генерального директора ООО «РТ-Капитал» (входит в «Ростех») Игорь Юдин.

«Все сотрудники Мариинского прииска прекратили забастовку и вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия», — сказал он.

Он отметил, что «объективных причин для недовольства нет», а «предприятие работает и не планирует закрываться».

«Зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Сотрудники однозначно будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода. Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия — это провокация», — добавил Юдин.

8 июня шахтеры, работающие на Мариинском прииске в поселке Малышева, отказались подниматься на поверхность в знак протеста против массового сокращения. Поводом стали слухи о закрытии предприятия.

Власти пообещали, что никто из уволенных сотрудников не останется без работы. При этом в «Ростехе» назвали саботажем попытку работников остановить деятельность предприятия.

В департаменте по труду и занятости населения Свердловской области заявили порталу, что всех сотрудников предприятия обеспечат новой работой, если в компании действительно начнутся сокращения.

Позднее Ura.ru сообщил со ссылкой на «РТ-Капитал», что 20 шахтеров отказались от участия в забастовке и поднялись на поверхность. Еще 83 человека по состоянию на 8 июня оставались в шахте, говорили в компании.