Рогов заявил об обстреле фермерского хозяйства в Запорожской области

Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли фермерское хозяйство «Алоис Агро» в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Были разрушены несколько хозяйственных построек. Люди не пострадали.

После референдумов в конце сентября прошлого года Запорожская область вошла в состав России. С тех пор населенные пункты региона постоянно подвергаются атакам.

В начале июня этого года Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать российскую оборону на этом направлении. Рогов 8 июня заявил о «трех валах» украинского наступления, отбитых в регионе.