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Рогов заявил об обстреле фермерского хозяйства в Запорожской области

Рогов: ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в селе Гусарка Запорожской области
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли фермерское хозяйство «Алоис Агро» в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Были разрушены несколько хозяйственных построек. Люди не пострадали.

После референдумов в конце сентября прошлого года Запорожская область вошла в состав России. С тех пор населенные пункты региона постоянно подвергаются атакам.

В начале июня этого года Минобороны сообщило о попытках ВСУ прорвать российскую оборону на этом направлении. Рогов 8 июня заявил о «трех валах» украинского наступления, отбитых в регионе.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов обстрел фермерское хозяйство
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