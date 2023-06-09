В США поймали гулявшего по Вашингтону медведя

Фото: Martina Soares-Knize / Reuters

Полиция Вашингтона вместе с ветеринарами поймала медведя, который бродил на северо-востоке города. Об этом сообщается в Twitter полиции.

О том, что по Вашингтону ходит черный медведь, стало известно около 15:00 мск. Ведомство опубликовало фото зверя, который забрался на дерево. Спустя два часа в полиции сообщили, что животное слезло с него и стало бродить по задним дворам квартала. Жителей попросили не выходить из дома.

Фото: Martina Soares-Knize / Reuters

Чуть позже в полиции заявили, что в медведя попали дротиком с транквилизатором на одном из задних дворов, после чего он уснул.

В апреле в районе горного спуска Монте Пеллер в Доломитовых Альпах в Италии медведь напал на мужчину, который совершал пробежку на горной тропе. Мужчину нашли через несколько дней, врачи увидели на его теле «две глубокие раны, одну на животе и одну на левом боку».