Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 16:23
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 21:09
Медведев заявил о «крови миллионов погибших» на руках лидеров США Политика, 20:57
Джокович оценил победу над первой ракеткой мира на «Ролан Гаррос» Спорт, 20:51
В США поймали гулявшего по Вашингтону медведя Общество, 20:41
Почему ИТ-рынок России будет расти на 13% в год РБК и Softline, 20:30
Кадыров ответил «так называемому боевому товарищу» Пригожину Политика, 20:27
На вокзале Уфы загорелся склад с топливом Общество, 20:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МВД Литвы сообщило о попросившем убежища летчике из России Политика, 20:16
Врачи снова ввели в медицинскую кому получившего удар копытом вратаря ПСЖ Спорт, 20:15
Полис ОСАГО предложили убрать из перечня для регистрации машины в ГИБДД Авто, 19:53
Сальдо показал обломки ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря Политика, 19:51
Забудьте пароли: зачем бизнесу универсальный ID для пользователей Тренды, 19:39
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 19:36
ЦСКА продлил контракт с футболистом сборной России Спорт, 19:34
Общество ,  
0 

В США поймали гулявшего по Вашингтону медведя

Полиция Вашингтона: гулявшего по городу медведя поймали, пострадавших нет
Фото: Martina Soares-Knize / Reuters
Фото: Martina Soares-Knize / Reuters

Полиция Вашингтона вместе с ветеринарами поймала медведя, который бродил на северо-востоке города. Об этом сообщается в Twitter полиции.

О том, что по Вашингтону ходит черный медведь, стало известно около 15:00 мск. Ведомство опубликовало фото зверя, который забрался на дерево. Спустя два часа в полиции сообщили, что животное слезло с него и стало бродить по задним дворам квартала. Жителей попросили не выходить из дома.

Фото: Martina Soares-Knize / Reuters
Фото: Martina Soares-Knize / Reuters

Чуть позже в полиции заявили, что в медведя попали дротиком с транквилизатором на одном из задних дворов, после чего он уснул.

В апреле в районе горного спуска Монте Пеллер в Доломитовых Альпах в Италии медведь напал на мужчину, который совершал пробежку на горной тропе. Мужчину нашли через несколько дней, врачи увидели на его теле «две глубокие раны, одну на животе и одну на левом боку».

Теги
Вашингтон Медведь США
Материалы по теме
Россияне назвали среди ассоциаций со страной березу, Путина и медведя
Общество
Спутник NASA сфотографировал на Марсе похожий на морду медведя рельеф
Технологии и медиа
Врачи избавили белого медведя на Диксоне от жестяной банки в пасти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter