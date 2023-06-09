Denizbank объяснил уведомления о списаниях со счетов клиентов

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Уведомления о списании средств со счетов приходили клиентам Denizbank из-за технического сбоя. Об этом сообщили в головном офисе банка в Турции, передает ТАСС.

Там пояснили, что банк проводил учет средств по неактивным счетам клиентов-нерезидентов, на которых осталось менее 2 тыс. турецких лир (около 7 тыс. руб.).

«Во время этой процедуры произошла техническая ошибка в нашей системе и коммуникационной инфраструктуре, что привело к сбоям в предоставлении уведомлений нашим клиентам. Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», — заверили в банке.

Банк «работает над устранением сбоев в процессе доставки уведомлений», отметили в Denizbank. Там добавили, что клиенты могут обратиться в любое отделение банка, чтобы снять средства со счетов без удержаний.

РБК направил запрос в Denizbank.

Накануне журнал Forbes со ссылкой на двух клиентов Denizbank и тематический чат русскоязычных клиентов сообщил, что банк списал средства со счетов части клиентов. В истории операций, по его данным, было указано, что деньги взяли за «комиссию по управлению счетом». У тех, кто столкнулся со списанием денег, на счетах находились небольшие суммы — до 2 тыс. лир, при этом некоторые клиенты утратили все средства на счету, писало издание.

Бизнесмен, помогающий россиянам открывать счета в банках Турции, рассказал журналу, что получил три обращения по этому вопросу. Denizbank, по его словам, обещал вернуть деньги в течение трех дней, и два платежа из трех уже поступили обратно после обращения в банк. Denizbank объяснил ситуацию неудачной попыткой обновить мобильное приложение, с проблемой столкнулись не более 5% российских клиентов, говорил предприниматель журналу.

Другой собеседник Forbes со ссылкой на менеджера Denizbank сообщил, что средства должны возместить при личном обращении в отделение банка в Турции.