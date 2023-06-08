Роскомнадзор назвал причину блокировки «ОВД-Инфо»

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Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (признан иноагентом) заблокировали по запросу Минюста, сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«Ограничение доступа к ресурсам иностранных агентов на основании запроса Минюста России предусмотрено ч. 4 ст. 12 федерального закона <...> «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — пояснили в ведомстве. Статья подразумевает, что в случае, если иностранный агент нарушит закон об иноагентах, «уполномоченный орган» может направить Роскомнадзору запрос об ограничении доступа к интернет-ресурсам нарушителя.

«ОВД-Инфо» сообщил о блокировке всех своих сайтов на территории России 8 июня.

В декабре 2021 года сайт «ОВД-Инфо» уже подвергался блокировке. В Роскомнадзоре объясняли блокировку тем, что проект занимался «пропагандой терроризма и экстремизма». Летом 2022 года решение было отменено.



«ОВД-Инфо» был запущен в декабре 2011 года. Он, в частности, занимается мониторингом случаев превышения полномочий сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным, оказывает последним правовую помощь и следит за случаями насилия в изоляторах и тюрьмах.