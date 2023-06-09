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Президент Германии подписал закон о сокращении числа мест в бундестаге

Президент Германии Штайнмайер подписал закон о сокращении числа мест в бундестаге до 630

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал закон о сокращении мест в бундестаге с 736 до 630. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на канцелярию президента.

В марте законопроект был принят самим бундестагом, в мае он провел Федеральный совет. Целью реформы является сокращение численности правительства, который в настоящее время является крупнейшим свободно избранным парламентом в мире, отмечает Zeit.

Парламент постоянно разрастался из-за наличия «дополнительных» и «уравнивающих» мандатов, поскольку в Германии каждый избиратель имеет на выборах два голоса, и половина из 596 мест (именно столько их должно быть согласно Основному закону Германии) парламента распределяется по голосам избирателей, отданным за конкретных членов правительства, а вторая половина — за земельные партийные списки.

В связи с этим партии могут привести в парламент больше прямых кандидатов. Прошедшие в парламент партии, которые не получили большинства голосов, в качестве компенсации получали уравнивающие мандаты, которые теперь будут отменены.

Из-за реформы бундестага две оппозиционные партии — Левая партия и баварский Христианско-социальных союз (ХСС) могут потерять представительства в парламенте. В связи с этим ХСС уже решил подать в суд на закон, а Левая партия сомневается в его конституционности. На прошлых выборах она получила 4,9% и, если бы не особенности избирательной системы, не смогла бы пройти в парламент.

Теги
Бундестаг Германия Франк-Вальтер Штайнмайер парламент реформа
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