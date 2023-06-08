Выборы губерантора Подмосковья назначили на 10 сентября

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Депутаты Московской областной думы назначили выборы губернатора на 10 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

«Мособлдума в ходе 57-го заседания приняла постановление о назначении выборов губернатора Московской области на 10 сентября», — говорится в сообщении.

В этом году на выборах главы региона впервые применят систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), рассказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

На выдвижение кандидатов на пост губернатора отводится пять дней после официального опубликования решения о назначении выборов. Президент России Владимир Путин уже поддержал решение нынешнего главы региона Андрея Воробьева переизбираться на новый срок. «Все показатели у вас в норме, а по некоторым Московская область является лидером, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддержат, желаю вам дальнейших успехов», — сказал глава государства.

Воробьев избирался на губернаторский пост два раза — в 2013 и 2018 году. До этого, в 2012 году, Путин назначил его врио губернатора.

10 сентября — единый день голосования. В этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 21 регионе — прямые выборы губернатора, а жители Москвы выберут мэра. Среди кандидатов на губернаторских выборах впервые с 2017 года не будет самовыдвиженцев, говорил РБК замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов.