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Картаполов заявил, что необходимости в новой мобилизации нет

Депутат Картаполов: необходимости в проведении мобилизации сейчас нет
Фото: Цицаги Никита / Global Look Press
Фото: Цицаги Никита / Global Look Press

Необходимости в проведении новой мобилизации в России сейчас нет. Об этом в эфире «Соловьев. Live» заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.

«[Зампред Совета безопасности] Дмитрий Анатольевич Медведев, буквально на днях выступая, назвал цифру — у нас 137 тыс. военнослужащих, которых приняли на контракт за последнее время. И, по моим данным, этот поток постоянный и неостановимый», — объяснил депутат (цитата по ТАСС).

Осенью прошлого года в России проходила частичная мобилизация. Президент Владимир Путин объявил ее 21 сентября, а министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил о завершении. Призыву подлежали состоящие в запасе граждане, в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах и имел военно-учетные специальности.

После этого в Кремле неоднократно говорили, что вопрос о второй волне мобилизации не рассматривается.

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Андрей Картаполов Госдума мобилизация
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

9 ноября 1963 года
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