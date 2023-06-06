На губернаторских выборах впервые за шесть лет не будет самовыдвиженцев

На губернаторских выборах впервые за шесть лет не будет самовыдвиженцев

На сентябрьских губернаторских выборах впервые с 2017 года не будет самовыдвиженцев. Все действующие главы регионов и врио губернаторов пойдут на выборы от «Единой России», за исключением двух глав-коммунистов – их выдвинет КПРФ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Все действующие губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит принять участие в выборах в Единый день голосования 10 сентября, будут выдвинуты от «Единой России». Самовыдвиженцев в ходе нынешней кампании не будет, сообщил РБК замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов. Исключение составят представители КПРФ — главы Орловской области и Хакасии Андрей Клычков и Валентин Коновалов. Клычкова и Коновалова на выборы выдвинет КПРФ.

При этом против Клычкова единороссы не будут выставлять своего кандидата — действующий губернатор Орловской области поддержан Кремлем. Против Коновалова, который в 2018 году победил во втором туре губернаторских выборов, «Единая Россия» выдвинет депутата Госдумы Сергея Сокола, сообщал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

10 сентября прямые губернаторские выборы состоятся в 21 регионе. Семнадцати губернаторам предстоит переизбраться на очередные сроки, еще четверо врио баллотируются на первый срок. Это Василий Анохин (Смоленская область), Виталий Хоценко (Омская область), Михаил Котюков (Красноярский край), Владислав Кузнецов (Чукотка).

Отсутствие самовыдвиженцев среди губернаторского корпуса станет первым случаем с 2017 года, когда бы все главы регионов шли на выборы от партии. Впоследствии ни одна кампания без самовыдвиженцев не обходилась.

Рекордным по количеству губернаторов, использовавших механизм самовыдвижения, стал 2019 год — тогда из шестнадцати глав регионов в качестве самовыдвиженцев на выборы шли шестеро.

После Единого дня голосования-2019 недовольство по поводу практики самовыдвижения выразил председатель партии власти Дмитрий Медведев, заявив, что эту практику «нужно прекратить». По словам Медведева, если губернатора поддерживает «Единая Россия», «почему он прячется [за самовыдвижением]?» «Сторонники партии начинают сомневаться и могут не проголосовать вообще. А те, кто не собирался голосовать за «Единую Россию», все равно за него [самовыдвиженца] не проголосуют», — говорил председатель ЕР на встрече с губернаторами, возглавляющими региональные отделения партии.

Несмотря на критику со стороны Медведева, на выборах 2020 года самовыдвиженцы появились вновь. Их было пять — Владимир Уйба (Коми), Игорь Кобзев (Иркутская область), Владимир Солодов (Камчатский край), Дмитрий Махонин (Пермский край), Олег Николаев (Чувашия). Из них только глава Чувашии представлял другую партию — «Справедливую Россию», остальные были беспартийными.

В 2021 году в качестве самовыдвиженца в выборах участвовал только губернатор Тульской области Алексей Дюмин, в 2022-м самовыдвиженцев было двое — главы Марий Эл и Ярославской области Юрий Зайцев и Михаил Евраев.

Решение всех губернаторов в этот раз выдвигаться от «Единой России» Перминов объясняет тем, что «партия не боялась брать на себя ответственность за развитие регионов, страны в условиях беспрецедентных вызовов, и детально определила план развития в своей «Народной программе».

«Мы единственная партия, находящаяся в гуще событий в последние годы, и предлагающая практические решения самых сложных задач. Избиратели это видят и ценят. Быть с партией — быть в эпицентре принимаемых решений и, самое главное, — быть участником прямых и прагматичных действий, направленных на защиту, помощь, развитие нашей страны», — считает замсекретаря генсовета ЕР.

«До сих пор самовыдвижение считалось удобным политтехнологическим ходом для регионов с низким рейтингом «Единой России» или для губернаторов, которые слабо связаны с партией. Сейчас связка губернаторов и партии целенаправленно усиливается, это связано со стремлением ЕР закрепить свои ведущие позиции в системе, которое стал активнее поддерживать Кремль», — говорит политолог Ростислав Туровский. «Единая Россия», по его словам, «воспринимается как важнейшая опорная конструкция власти, сложные политические игры с другими партиями тоже остаются в прошлом».

В прошлом осталась и популярность самовыдвижений, считает Туровский: «Губернаторы должны теперь работать не только на себя, но и на партийный рейтинг».

«В текущей обстановке электоральная консолидация общества вокруг власти выше, чем прежде», — говорит эксперт по региональной политике Виталий Иванов. Поэтому губернаторы могут позволить себе продемонстрировать свое единство с партией в большем объеме, нежели раньше, констатирует он.