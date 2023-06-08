Ефимов анонсировал торги за право редевелопмента участка в Южном Бутово

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

Право реорганизации участка в районе Южное Бутово по программе комплексного развития территорий (КРТ), о чем ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, будет выставлено на аукцион. Торги должны состояться в третьем квартале. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о сравнительно небольшом участке площадью 5 га неподалеку от Варшавского шоссе. Сейчас он занят складами и по мнению столичной мэрии используется экономически неэффективно. «Впоследствии там планируется возвести свыше 71,5 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости, что приведет к созданию 1,7 тыс. новых рабочих мест», — рассказал Ефимов. По оценкам мэрии, инвестиции в редевелопмент составят около 7,5 млрд руб., тогда как городской бюджет сможет получать более полумиллиарда рублей прибыли ежегодно по итогам реализации проекта.

Программа КРТ подразумевает реорганизацию бывших промзон по всей территории Москвы в современные кварталы с жилой и коммерческой недвижимостью, а также социальной инфраструктурой. По словам главы департамента городского имущества столицы Максима Гамана, на участке в Южном Бутово планируется не только создание делового квартала с офисами, магазинами и кафе, но также возведение открытого стадиона с трибунами.