Собянин рассказал о редевелопменте еще двух участков в Москве

Дизайн-пространство из морских контейнеров с «маяком» и террасой в акватории Южного речного порта (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Еще два неэффективно используемых участка общей площадью почти 60 га вошли в столичную программу комплексного развития территории (КРТ) — часть бывшей промзоны «Южный порт» и участок в Южном Бутово недалеко от Варшавского шоссе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Территория в Печатниках площадью свыше 51 га — между Шоссейным проездом и собственно Южным речным портом — будет застроена как жилой, так и общественно-деловой инфраструктурой. Там появятся поликлиника, детские сады и школы, пожарное депо, офисы и отделения банков, рестораны и кафе.

На участке площадью 5 га в Южном Бутово жилье не предусмотрено — там появятся офисы, магазины, кафе, рестораны, а также открытый стадион с трибунами. В сумме на двух участках появится свыше 19 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в эти два проекта Собянин оценивает на уровне 180 млрд руб.

Московская программа комплексного развития территорий подразумевает редевелопмент заброшенных и неэффективно используемых территорий, их возврат в экономический оборот города. Там будут возводиться современные кварталы с жилой, коммерческой недвижимостью и социальной инфраструктурой.