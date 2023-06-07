Кудрин рассказал, что чувствовал себя безопасно в беспилотном такси

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Экс-глава Минфина и Счетной палаты, а теперь советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин рассказал в своем телеграм-канале, что чувствовал себя безопасно, когда ехал в беспилотном такси.

«Роботакси» «Яндекса» начали работать в тестовом режиме в московском районе Ясенево. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go». Такси работает каждый день с семи утра до часа ночи. Хотя это беспилотное такси, в соответствии с законом в машине будет находиться водитель-испытатель. Он не будет участвовать в управлении, его задача — следить за безопасностью поездки.

«Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов», — рассказал Кудрин. «Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе, было накатано уже суммарно более 24 млн км», — добавил он. Кудрин назвал запуск беспилотных такси «новой революцией в технологиях на транспорте».

«Яндекс» начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. Первым городом России, где запустили беспилотное такси, стал наукоград Иннополис в Татарстане. В июле 2018 года «Яндекс» и правительство Москвы подписали соглашение о развитии беспилотного транспорта в столице.