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Поставки яиц на Чукотке увеличили из-за жалоб на их продажу по паспорту

Поставки яиц в Билибино на Чукотке увеличили после жалоб, что их продают по паспорту

Объемы поставок куриных яиц в город Билибино на Чукотке увеличили после жалоб местных жителей, что этот товар продают по паспорту. Об этом сообщил врио главы региона Владислав Кузнецов в своем телеграм-канале.

«Вместо 20 коробок яиц отправлено 35. Уже сегодня яйца поступят в продажу. Вторая такая же поставка будет на следующей неделе. И эти объемы теперь будут поставляться в регулярном режиме», — написал губернатор.

Кроме того, на городском складе сделали запас яиц общим объемом 300 коробок (108 тыс. яиц). По словам главы региона, этого будет достаточно, чтобы их наличие не зависело от летной погоды.

В администрации Билибинского района еще в прошлом году сообщали о жалобах местных жителей на дефицит яиц. 1 июня на встрече с Кузнецовым горожане рассказали, что яйца им продают только по паспорту. Губернатор поручил быстро создать в городе достаточный запас этого товара.

Теги
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