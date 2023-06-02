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Власти Чукотки ответили на жалобы жителей на продажу яиц по паспорту

Глава Чукотки пообещал закрыть потребность Билибино в яйцах, которые продавали по паспорту
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов поручил обеспечить в Билибино постоянный запас яиц на два месяца. Ранее местные жители пожаловались, что из-за дефицита яйца подают по паспорту.

«Новая птицефабрика в Билибино закроет все потребности жителей, задача — ускорить старт работы. Пока ее нет, организуем привоз», — написал Кузнецов в телеграм-канале по итогам заседания правительства.

По словам врио главы региона, уже на следующей неделе поставка яиц в город вырастет с 20 до 35 коробок. Помимо этого власти увеличат субсидирование для социально важных продуктов, которые быстро заканчиваются и дорого стоят.

Накануне Кузнецов сообщил, что ему поступили жалобы на высокие цены на продукты и на то, что яйца продают жителям Билибино только по паспорту. «Подход как в 90-х годах», — отметил он.

Помимо этого врио главы Чукотки рассказал, что жалобы от жителей города поступают также на качество и доступность медицинских услуг. Так, беременную женщину отправили из Билибино делать УЗИ в Анадырь, ей пришлось лететь на самолете.

«В билибинской больнице сложилась нездоровая атмосфера. До меня довели чрезвычайно неприятные истории. Не могу к обращениям отнестись без внимания. Вынуждены будем принимать кадровые решения», — отметил Кузнецов 2 июня. Он поручил составить график выездов медиков на осень и довести до населения.

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Врио главы Чукотки также дал департаменту здравоохранения региона срок до конца месяца провести ревизию потребности по лекарствам.

Жители Билибино также пожаловались на незаконные свалки, сбросы в реки и на то, что «весь город в черной пыли». Кузнецов заверил, что за две недели в городе заключат договор с подрядчиком, а в 2024 году власти найдут 9 млн руб. на технику.

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